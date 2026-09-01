Grand Loto à Saint-Georges-des-Côteaux : deux jours pour tenter votre chance ! Espace multipôles Saint-Georges-des-Coteaux
samedi 26 septembre 2026 · Espace multipôles · Saint-Georges-des-Coteaux
Informations pratiques
Saint-Georges-des-Coteaux
Grand Loto à Saint-Georges-des-Côteaux : deux jours pour tenter votre chance !
Espace multipôles 9 Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
L’association Scène Ouverte et Tour Féminin vous donne rendez-vous pour son grand loto traditionnel à Saint-Georges-des-Côteaux (17810). Deux sessions exceptionnelles sont programmées pour maximiser vos chances de repartir avec de magnifiques lots.
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Espace multipôles 9 Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 35 15 40
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English :
The Scène Ouverte and Tour Féminin associations invite you to their big traditional bingo event in Saint-Georges-des-Côteaux (17810). Two special sessions are scheduled to maximize your chances of winning fantastic prizes.
L’événement Grand Loto à Saint-Georges-des-Côteaux : deux jours pour tenter votre chance ! Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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