Grand Loto à Saint-Georges-des-Côteaux : deux jours pour tenter votre chance ! Espace multipôles Saint-Georges-des-Coteaux

Informations pratiques

Saint-Georges-des-Coteaux

Grand Loto à Saint-Georges-des-Côteaux : deux jours pour tenter votre chance !

Espace multipôles 9 Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

L’association Scène Ouverte et Tour Féminin vous donne rendez-vous pour son grand loto traditionnel à Saint-Georges-des-Côteaux (17810). Deux sessions exceptionnelles sont programmées pour maximiser vos chances de repartir avec de magnifiques lots.

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Espace multipôles 9 Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 35 15 40

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English :

The Scène Ouverte and Tour Féminin associations invite you to their big traditional bingo event in Saint-Georges-des-Côteaux (17810). Two special sessions are scheduled to maximize your chances of winning fantastic prizes.

L’événement Grand Loto à Saint-Georges-des-Côteaux : deux jours pour tenter votre chance ! Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge