Grand loto alimentaire

Salle des fêtes Vaumas Allier

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Grand loto alimentaire organisé par l’association Jaligny Vaumas Foot.

Salle des fêtes Vaumas 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 70 01 31 pierre_reverdy@orange.fr

English :

Food bingo organized by the Jaligny Vaumas Foot association.

L’événement Grand loto alimentaire Vaumas a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire