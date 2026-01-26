Grand loto alimentaire Vaumas
Grand loto alimentaire Vaumas samedi 21 février 2026.
Grand loto alimentaire
Salle des fêtes Vaumas Allier
Grand loto alimentaire organisé par l’association Jaligny Vaumas Foot.
Salle des fêtes Vaumas 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 70 01 31 pierre_reverdy@orange.fr
English :
Food bingo organized by the Jaligny Vaumas Foot association.
