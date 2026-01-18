Grand loto annuel du Rotary Club Marignane Espace culturel Saint-Exupéry Marignane
Dimanche 15 février 2026.
A 14h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Super loto au bénéfice de l’école Marcel Pagnol.
De très beaux lots sont mis en jeu Voyage, TV, électroménager, bons cadeaux, tablette, paniers garnis, bons restaurant, tours karting…
A vos cartons et que la chance soit de votre côté !
Venez nombreux.
Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rotary.marignane13@gmail.com
English :
Super lottery in aid of the Marcel Pagnol school.
Some great prizes up for grabs: travel, TV, household appliances, gift vouchers, tablets, gift baskets, restaurant vouchers, go-karting tours…
So get cracking, and may luck be on your side!
Come one, come all.
