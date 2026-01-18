Grand loto annuel du Rotary Club Marignane Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Grand loto annuel du Rotary Club Marignane

Dimanche 15 février 2026.

A 14h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Super loto au bénéfice de l’école Marcel Pagnol.

De très beaux lots sont mis en jeu Voyage, TV, électroménager, bons cadeaux, tablette, paniers garnis, bons restaurant, tours karting…

A vos cartons et que la chance soit de votre côté !

Venez nombreux.

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur rotary.marignane13@gmail.com

English :

Super lottery in aid of the Marcel Pagnol school.

Some great prizes up for grabs: travel, TV, household appliances, gift vouchers, tablets, gift baskets, restaurant vouchers, go-karting tours…

So get cracking, and may luck be on your side!

Come one, come all.

