Grand loto au foyer La Régalido chemin du Castellan Istres

Grand loto au foyer La Régalido

Samedi 13 septembre 2025.

Début des parties à 14h.

Samedi 11 octobre 2025.

Début des parties à 14h. chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres Bouches-du-Rhône

2025-09-13 2025-10-11

Rendez-vous dès 14h pour un après-midi convivial et tentez de remporter de nombreux lots !

Tarif 20€ cartons illimités .

chemin du Castellan Foyer de la Régalido Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90 accueil@itle.fr

English :

Join us at 2pm for an afternoon of fun and prizes!

German :

Treffen Sie sich ab 14 Uhr zu einem geselligen Nachmittag und versuchen Sie, zahlreiche Preise zu gewinnen!

Italiano :

Unitevi a noi a partire dalle 14:00 per un pomeriggio divertente e la possibilità di vincere alcuni fantastici premi!

Espanol :

Únase a nosotros a partir de las 14.00 horas para pasar una tarde divertida y tener la oportunidad de ganar fantásticos premios

