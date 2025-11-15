Grand Loto Salle des Fêtes Barbentane
Grand Loto Salle des Fêtes Barbentane samedi 15 novembre 2025.
Grand Loto
Samedi 15 novembre 2025 à partir de 18h. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Loto organisé par l’Association des parents d’élèves de l’école Notre Dame à la Salle des Fêtes.
De nombreux lots sont à gagner nintendo switch, vin, champagne, panier garnis…
Buvette et snack sur place. .
Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apelbarbentane@gmail.com
English :
Loto organized by the Notre Dame School Parents’ Association at the Salle des Fêtes.
German :
Lotto, das von der Elternvereinigung der Schule Notre Dame in der Salle des Fêtes organisiert wird.
Italiano :
Loto organizzato dall’Associazione dei genitori della scuola Notre Dame presso la Salle des Fêtes.
Espanol :
Loto organizado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Notre Dame en la Sala de Fiestas.
L’événement Grand Loto Barbentane a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence