Grand Loto Salle des Fêtes Barbentane

Grand Loto

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 18h. Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 18:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Loto organisé par l’Association des parents d’élèves de l’école Notre Dame à la Salle des Fêtes.

De nombreux lots sont à gagner nintendo switch, vin, champagne, panier garnis…



Buvette et snack sur place. .

Salle des Fêtes 197 Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur apelbarbentane@gmail.com

English :

Loto organized by the Notre Dame School Parents’ Association at the Salle des Fêtes.

German :

Lotto, das von der Elternvereinigung der Schule Notre Dame in der Salle des Fêtes organisiert wird.

Italiano :

Loto organizzato dall’Associazione dei genitori della scuola Notre Dame presso la Salle des Fêtes.

Espanol :

Loto organizado por la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Notre Dame en la Sala de Fiestas.

L’événement Grand Loto Barbentane a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence