Grand loto Salle des fêtes Beaumarchés

Salle des fêtes BEAUMARCHES Beaumarchés Gers

14 novembre 2025, 19:30

fin : 2025-11-14

2025-11-14

Préparez-vous à vivre une soirée pleine d’excitation, de suspense et de surprises alors que nous vous convions à participer à notre loto. C’est bien plus qu’un simple jeu de hasard ; c’est une expérience communautaire palpitante où la chance peut sourire à chacun d’entre vous !

Plus de 3500€ de bons d’achat et divers lots à gagner !

Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par l’Association 1 2 3 parents , au profit de l’école de Beaumarchés .

English :

Get ready for an evening of excitement, suspense and surprises as we invite you to take part in our lotto. It’s more than just a game of chance; it’s an exciting community experience where luck can smile on any of you!

Over 3,500? in vouchers and prizes to be won!

Refreshments and snacks on site.

German :

Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Aufregung, Spannung und Überraschungen vor, wenn wir Sie einladen, an unserem Lotto teilzunehmen. Es ist mehr als nur ein Glücksspiel; es ist ein aufregendes Gemeinschaftserlebnis, bei dem das Glück jedem von Ihnen hold sein kann!

Es gibt über 3500? an Gutscheinen und anderen Preisen zu gewinnen!

Getränke und kleine Snacks sind vor Ort erhältlich.

Italiano :

Preparatevi a una serata ricca di emozioni, suspense e sorprese: vi invitiamo a partecipare al nostro lotto. È molto più di un semplice gioco d’azzardo; è un’esperienza comunitaria emozionante in cui la fortuna può sorridere a chiunque di voi!

Oltre 3.500? in buoni e premi da vincere!

Rinfreschi e spuntini in loco.

Espanol :

Prepárese para una noche llena de emoción, suspense y sorpresas, ya que le invitamos a participar en nuestra lotería. Es mucho más que un juego de azar; es una emocionante experiencia comunitaria en la que la suerte puede sonreír a cualquiera de vosotros

¡Más de 3.500? en vales y premios para ganar!

Refrescos y tentempiés in situ.

