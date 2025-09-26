Grand Loto-Bingo Salle Les Chênes Bias
Grand Loto-Bingo Salle Les Chênes Bias vendredi 26 septembre 2025.
Grand Loto-Bingo
Salle Les Chênes 51 Rue de l’Herté de Pierrot Bias Landes
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-26
Date(s) :
2025-09-26
Venez assistez au grand loto-bingo des Fêtes de la Saint Michel !
De nombreux bons d’achats à gagner :) .
Salle Les Chênes 51 Rue de l’Herté de Pierrot Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 45 62 29 comitedebias@gmail.com
English : Grand Loto-Bingo
German : Grand Loto-Bingo
Italiano :
Espanol : Grand Loto-Bingo
