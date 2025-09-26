Grand Loto-Bingo Salle Les Chênes Bias

Grand Loto-Bingo Salle Les Chênes Bias vendredi 26 septembre 2025.

Grand Loto-Bingo

Salle Les Chênes 51 Rue de l’Herté de Pierrot Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-26

Date(s) :

2025-09-26

Venez assistez au grand loto-bingo des Fêtes de la Saint Michel !

De nombreux bons d’achats à gagner :) .

Salle Les Chênes 51 Rue de l’Herté de Pierrot Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 45 62 29 comitedebias@gmail.com

English : Grand Loto-Bingo

German : Grand Loto-Bingo

Italiano :

Espanol : Grand Loto-Bingo

L’événement Grand Loto-Bingo Bias a été mis à jour le 2025-08-06 par OT Mimizan