UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mazerolles

Grand loto bingo des fêtes 2 Salle polyvalente Mazerolles

jeudi 27 août 2026 · Salle polyvalente · Mazerolles

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue des Écoles
Ville
64230 Mazerolles
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif

Mazerolles

Grand loto bingo des fêtes 2

Salle polyvalente Rue des Écoles Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Grand loto des fêtes patronales du village
ouverture des portes à partir de 18h
de nombreux lots à gagner !!!   .

Salle polyvalente Rue des Écoles Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 28 11 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand loto bingo des fêtes 2

L’événement Grand loto bingo des fêtes 2 Mazerolles a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Grand Dax

À voir aussi à Mazerolles (Pyrénées-Atlantiques)