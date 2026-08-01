Grand loto bingo des fêtes 2 Salle polyvalente Mazerolles
jeudi 27 août 2026 · Salle polyvalente · Mazerolles
Informations pratiques
Mazerolles
Grand loto bingo des fêtes 2
Salle polyvalente Rue des Écoles Mazerolles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Grand loto des fêtes patronales du village
ouverture des portes à partir de 18h
de nombreux lots à gagner !!! .
Salle polyvalente Rue des Écoles Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 28 11
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English : Grand loto bingo des fêtes 2
L’événement Grand loto bingo des fêtes 2 Mazerolles a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Grand Dax