AGENDA · Candresse
Grand loto bingo des fêtes Salle polyvalente Candresse
jeudi 27 août 2026 · Salle polyvalente · Candresse
Informations pratiques
Candresse
Grand loto bingo des fêtes
Salle polyvalente Rue des Écoles Candresse Landes
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Grand loto des fêtes patronales du village ! De nombreux lots à gagner ! .
Salle polyvalente Rue des Écoles Candresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 28 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand loto bingo des fêtes
L’événement Grand loto bingo des fêtes Candresse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grand Dax