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AGENDA · Candresse

Grand loto bingo des fêtes Salle polyvalente Candresse

jeudi 27 août 2026 · Salle polyvalente · Candresse

Grand loto bingo des fêtes Salle polyvalente Candresse

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Rue des Écoles
Ville
40180 Candresse
Département
Landes
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Candresse

Grand loto bingo des fêtes

Salle polyvalente Rue des Écoles Candresse Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:30:00
fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :
2026-08-27

Grand loto des fêtes patronales du village ! De nombreux lots à gagner !   .

Salle polyvalente Rue des Écoles Candresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 28 11 

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English : Grand loto bingo des fêtes

L’événement Grand loto bingo des fêtes Candresse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grand Dax