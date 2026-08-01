Grand loto bingo des fêtes Salle polyvalente Candresse

Informations pratiques

Candresse

Grand loto bingo des fêtes

Salle polyvalente Rue des Écoles Candresse Landes

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:30:00

fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :

2026-08-27

Grand loto des fêtes patronales du village ! De nombreux lots à gagner ! .

Salle polyvalente Rue des Écoles Candresse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 09 28 11

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English : Grand loto bingo des fêtes

L’événement Grand loto bingo des fêtes Candresse a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Grand Dax