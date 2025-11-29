Grand loto bingo du Labenne Basket Salle de basket de Labenne Labenne
Salle de basket de Labenne Rue des grives Labenne Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
GRAND LOTO BINGO DU Labenne Basket animé par Persillon le samedi 20 Décembre 2025 à 20h30 Salle du basket
Au programme
Près de 3000 € de lots à gagner, dont de nombreux bons d’achat et un super bon d’achat de 500 €
Une belle occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis
NOUVEAUTÉ numéro fétiche
Plaques et cartons extérieurs acceptés
Tarifs des cartons
3€ le carton
8€ les 5
16€ les 11
Un carton offert à droite et à gauche du gagnant
Buvette & restauration sandwichs, frites, crêpes gâteaux… régalez-vous toute la soirée !
Paiement CB accepté
On vous attend nombreux, venez tenter votre chance .
Salle de basket de Labenne Rue des grives Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 41 00 74 animationlabennebasket@outlook.fr
English : Grand loto bingo du Labenne Basket
BIG LOTO BINGO DU Labenne Basket hosted by Persillon Saturday, December 20, 2025 at 8:30 p.m. Salle du basket
