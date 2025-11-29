Grand loto bingo du Labenne Basket Salle de basket de Labenne Labenne

Grand loto bingo du Labenne Basket

Salle de basket de Labenne Rue des grives Labenne Landes

GRAND LOTO BINGO DU Labenne Basket animé par Persillon le samedi 20 Décembre 2025 à 20h30 Salle du basket

Au programme

Près de 3000 € de lots à gagner, dont de nombreux bons d’achat et un super bon d’achat de 500 €

Une belle occasion de passer un bon moment en famille ou entre amis

NOUVEAUTÉ numéro fétiche

Plaques et cartons extérieurs acceptés

Tarifs des cartons

3€ le carton

8€ les 5

16€ les 11

Un carton offert à droite et à gauche du gagnant

Buvette & restauration sandwichs, frites, crêpes gâteaux… régalez-vous toute la soirée !

Paiement CB accepté

On vous attend nombreux, venez tenter votre chance .

+33 6 87 41 00 74 animationlabennebasket@outlook.fr

English : Grand loto bingo du Labenne Basket

BIG LOTO BINGO DU Labenne Basket hosted by Persillon Saturday, December 20, 2025 at 8:30 p.m. Salle du basket

