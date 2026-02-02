Grand Loto Bingo du Labenne Basket Salle de basket de labenne Labenne

Grand Loto Bingo du Labenne Basket

Salle de basket de labenne Place Louis Darmanté Labenne Landes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

GRAND LOTO BINGO DU Labenne Basket animé par Persillon

Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale sous le signe du jeu et de la bonne humeur !

On vous attend nombreux

Partagez l’info et invitez vos amis !

Buvette & restauration sandwichs, frites, crêpes gâteaux… régalez-vous toute la soirée

Tarifs des cartons

3€ le carton

8€ les 5

16€ les 11

Un carton offert à droite et à gauche du gagnant

chance supplémentaire avec le numéro fétiche

Plaques et cartons extérieurs acceptés

Paiement Carte Bleue accepté .

Salle de basket de labenne Place Louis Darmanté Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine animationlabennebasket@outlook.fr

English : Grand Loto Bingo du Labenne Basket

Labenne Basket GRAND LOTO BINGO hosted by Persillon

Come and try your luck and enjoy an evening of fun and games!

We look forward to seeing you there!

Share the info and invite your friends!

