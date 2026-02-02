Grand Loto Bingo du Labenne Basket Salle de basket de labenne Labenne
Grand Loto Bingo du Labenne Basket
Salle de basket de labenne Place Louis Darmanté Labenne Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
GRAND LOTO BINGO DU Labenne Basket animé par Persillon
Venez tenter votre chance et passer une soirée conviviale sous le signe du jeu et de la bonne humeur !
On vous attend nombreux
GRAND LOTO BINGO DU Labenne Basket ??animé par Persillon
Buvette & restauration sandwichs, frites, crêpes gâteaux… régalez-vous toute la soirée
Tarifs des cartons
3€ le carton
8€ les 5
16€ les 11
Un carton offert à droite et à gauche du gagnant
chance supplémentaire avec le numéro fétiche
Plaques et cartons extérieurs acceptés
Paiement Carte Bleue accepté .
Salle de basket de labenne Place Louis Darmanté Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine animationlabennebasket@outlook.fr
English : Grand Loto Bingo du Labenne Basket
Labenne Basket GRAND LOTO BINGO hosted by Persillon
Come and try your luck and enjoy an evening of fun and games!
We look forward to seeing you there!
