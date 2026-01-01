Grand loto Rue Doyat Châteauneuf-de-Galaure
Grand loto Rue Doyat Châteauneuf-de-Galaure dimanche 25 janvier 2026.
Grand loto
Rue Doyat Gymnase Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Tarif : 3 – 3 – EUR
3€ le carton ou 10€ les 4 cartons
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Venez passer un après-midi convivial en famille ou entre amis, on compte sur vous ! Petite restauration sur place et buvette.
.
Rue Doyat Gymnase Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 03 74 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and spend a convivial afternoon with family and friends, we’re counting on you! Snacks and refreshments on site.
L’événement Grand loto Châteauneuf-de-Galaure a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche