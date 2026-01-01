Grand loto Rue Doyat Châteauneuf-de-Galaure

Grand loto

Tarif : 3 – 3 – EUR

3€ le carton ou 10€ les 4 cartons

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Venez passer un après-midi convivial en famille ou entre amis, on compte sur vous ! Petite restauration sur place et buvette.

Rue Doyat Gymnase Châteauneuf-de-Galaure 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 86 03 74 32

English :

Come and spend a convivial afternoon with family and friends, we’re counting on you! Snacks and refreshments on site.

