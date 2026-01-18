Grand Loto Salle des fêtes Chaunay
Grand Loto Salle des fêtes Chaunay dimanche 15 mars 2026.
Grand Loto
Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Organisé par l’APE, cet événement est l’occasion idéale de passer un bel après-midi en famille, entre amis ou entre voisins.
Lots nombreux bons d’achat et cadeaux, tombola et parties enfants!
La salle des fêtes ouvrira ses portes à partir de 13h.
2 Le carton
10 Les 5 cartons
15 Les 10 cartons
Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux vous amuser ! .
Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.chaunaychamplesec@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand Loto
L’événement Grand Loto Chaunay a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou