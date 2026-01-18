Grand Loto Salle des fêtes Chaunay

Grand Loto

Organisé par l’APE, cet événement est l’occasion idéale de passer un bel après-midi en famille, entre amis ou entre voisins.

Lots nombreux bons d’achat et cadeaux, tombola et parties enfants!

La salle des fêtes ouvrira ses portes à partir de 13h.

2 Le carton

10 Les 5 cartons

15 Les 10 cartons

Buvette et restauration sur place.

Venez nombreux vous amuser ! .

Salle des fêtes 41 Grande Rue Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine ape.chaunaychamplesec@gmail.com

