Grand Loto Salle des fêtes Chazemais
Grand Loto Salle des fêtes Chazemais dimanche 7 décembre 2025.
Grand Loto
Salle des fêtes 20 Route de La Chapelaude Chazemais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 13:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
+ de 2500 € de lots à gagner !
TV, électroménager, AirPods, matériel de bricolage, cave à vin… et bien plus encore !
Buvette sur place
Ambiance conviviale et fous rires garantis !
Venez tenter votre chance tout en soutenant une belle cause ❤️
.
Salle des fêtes 20 Route de La Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 10 asa03@orange.fr
English :
+ More than 2,500 ? prizes to be won!
TVs, household appliances, AirPods, DIY equipment, wine cellars? and much more!
Refreshment bar on site
A friendly atmosphere and lots of laughs guaranteed!
Come and try your luck while supporting a great cause?
L’événement Grand Loto Chazemais a été mis à jour le 2025-12-03 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ