Grand Loto Salle des fêtes Chazemais

Grand Loto

Salle des fêtes 20 Route de La Chapelaude Chazemais Allier

Début : 2025-12-07 13:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

+ de 2500 € de lots à gagner !

TV, électroménager, AirPods, matériel de bricolage, cave à vin… et bien plus encore !



Buvette sur place

Ambiance conviviale et fous rires garantis !



Venez tenter votre chance tout en soutenant une belle cause ❤️

Salle des fêtes 20 Route de La Chapelaude Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 10 10 asa03@orange.fr

English :

+ More than 2,500 ? prizes to be won!

TVs, household appliances, AirPods, DIY equipment, wine cellars? and much more!



Refreshment bar on site

A friendly atmosphere and lots of laughs guaranteed!



Come and try your luck while supporting a great cause?

