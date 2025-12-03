Grand Loto Club Taurin l’Encierro (40 ans) Salle de l’Espacier Noves

Grand Loto Club Taurin l’Encierro (40 ans)

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Grand loto du Club Taurin l’Encierro (40 ans)

+ de 6000€ de lots



-bon d’achat de 2000€

-TV 160 CM

– Aspirateur Roomba

-trottinette électrique

-jambon cru, 1/2 agneau

-air fryer, lot de vin, bon d’achat



8 parties 14 quines 2 doubles quines -7 cartons pleins 1 carton vide 1 partie enfant



Buvette et petite restauration sur place .

Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92

English :

Grand loto of the Club Taurin l’Encierro (40 years)

