Grand Loto Club Taurin l’Encierro (40 ans) Salle de l’Espacier Noves

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 15h. Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves Bouches-du-Rhône
+ de 6000€ de lots
-bon d’achat de 2000€
-TV 160 CM
– Aspirateur Roomba
-trottinette électrique
-jambon cru, 1/2 agneau
-air fryer, lot de vin, bon d’achat
8 parties 14 quines 2 doubles quines -7 cartons pleins 1 carton vide 1 partie enfant
Buvette et petite restauration sur place .
Salle de l’Espacier Avenue du Général de Gaulle Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 69 08 92
English :
Grand loto of the Club Taurin l’Encierro (40 years)
