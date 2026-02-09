Grand loto Cognac-la-Forêt
Grand loto Cognac-la-Forêt samedi 28 février 2026.
Cognac-la-Forêt Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 20 EUR
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Venez soutenir les actions de l’APE de Cognac la Forêt en venant jouer au loto et remporter de jolis lots comme des caddies de 150€, un séjour insolite avec bain nordique, ou même des entrées dans des parcs de loisir… .
Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 94 40 43 ape.cognac.la.foret.87@gmail.com
