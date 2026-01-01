Grand loto Creutzwald

Grand loto Creutzwald samedi 17 janvier 2026.

Grand loto

100 Rue de la Gare Creutzwald Moselle

Tarif : 12 EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date et horaire :
Samedi 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Venez passer une soirée convivial dans la bonne humeur.
Nombreux lots d’une valeur totale de 3 000€ (principalement des bons d’achats). Il y aura de la restauration et une buvette sur place à partir de 18h.Tout public
12 EUR

100 Rue de la Gare Creutzwald 57150 Moselle Grand Est +33 3 87 81 89 89  secretaire@cccwindbeutel.info

English :

Come and spend a convivial evening in good spirits.
Numerous prizes worth a total of ?3,000 (mainly vouchers). Catering and refreshments available from 6pm.

L’événement Grand loto Creutzwald a été mis à jour le 2026-01-08 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE