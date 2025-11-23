Grand Loto de La Boule Lougrattaise Lougratte

Grand Loto de La Boule Lougrattaise

Grand Loto de La Boule Lougrattaise Lougratte dimanche 23 novembre 2025.

Grand Loto de La Boule Lougrattaise

Salle du Foyer Rural Lougratte Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Nombreux lots à gagner.
Nombreux lots à gagner.   .

Salle du Foyer Rural Lougratte 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 90 36 

English : Grand Loto de La Boule Lougrattaise

Many prizes to be won.

German : Grand Loto de La Boule Lougrattaise

Zahlreiche Preise zu gewinnen.

Italiano :

Molti i premi in palio.

Espanol : Grand Loto de La Boule Lougrattaise

Se pueden ganar muchos premios.

L’événement Grand Loto de La Boule Lougrattaise Lougratte a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Coeur de Bastides