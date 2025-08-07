Grand loto de la nature Jardin d’Éole Paris

Grand loto de la nature Jardin d’Éole Paris jeudi 7 août 2025.

Partez à la découverte des animaux, insectes et plantes de la ferme en vous amusant ! Remplissez les plaquettes au fil des images tirées… et soyez le premier à crier « BINGO ! ».

Activité destinée aux enfants et adolescents à partir de 6 ans.

Activité réalisée dans l’enceinte de la Ferme.

Venez participer au grand loto de la nature de la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !

Le jeudi 21 août 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris