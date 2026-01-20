Grand loto de la société de chasse à Pompadour Salle polyvalente Arnac-Pompadour
Grand loto de la société de chasse à Pompadour Salle polyvalente Arnac-Pompadour samedi 31 janvier 2026.
Grand loto de la société de chasse à Pompadour
Salle polyvalente Place du Vieux-Lavoir Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Loto organisé par la société de chasse de Pompadour.
Nombreux lots lave-linge, sèche-linge, TV LED 4k, TV 60cm, bons d’achat, bons carburant, cochon découpé, sanglier et chevreuil…
10 parties
Bourriche 2 € le ticket
Buvette, sandwiches, crêpes…
Réservations 06 88 23 34 36, 07 78 05 50 77, 06 41 54 06 97 .
Salle polyvalente Place du Vieux-Lavoir Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 54 06 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand loto de la société de chasse à Pompadour
L’événement Grand loto de la société de chasse à Pompadour Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Terres de Corrèze