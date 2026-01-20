Grand loto de la société de chasse à Pompadour Salle polyvalente Arnac-Pompadour

Grand loto de la société de chasse à Pompadour

Salle polyvalente Place du Vieux-Lavoir Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

Date(s) :

Loto organisé par la société de chasse de Pompadour.

Nombreux lots lave-linge, sèche-linge, TV LED 4k, TV 60cm, bons d’achat, bons carburant, cochon découpé, sanglier et chevreuil…

10 parties

Bourriche 2 € le ticket

Buvette, sandwiches, crêpes…

Réservations 06 88 23 34 36, 07 78 05 50 77, 06 41 54 06 97 .

Salle polyvalente Place du Vieux-Lavoir Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 54 06 97



