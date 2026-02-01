Grand Loto de l’ABALS Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence
Grand Loto de l’ABALS Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence dimanche 15 février 2026.
Grand Loto de l’ABALS
Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 13:30:00
fin : 2026-02-15 13:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Venez tenter de gagner de nombreux lots !
.
Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 18 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck at winning lots of prizes!
L’événement Grand Loto de l’ABALS Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme