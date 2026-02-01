Grand Loto de l’ABALS Salle de l’Allet Bourg-lès-Valence

Grand Loto de l’ABALS

Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 13:30:00

fin : 2026-02-15 13:30:00

Date(s) :

2026-02-15

Venez tenter de gagner de nombreux lots !

.

Salle de l’Allet 11 passage René Coty Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 18 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck at winning lots of prizes!

L’événement Grand Loto de l’ABALS Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-02-04 par Valence Romans Tourisme