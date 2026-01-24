Grand Loto de l’AIPE Beaune-la-Rolande

Grand Loto de l’AIPE

5 Rue des Grands Champs Beaune-la-Rolande Loiret

Début : 2026-02-01 13:00:00

fin : 2026-03-01

2026-02-01

L’association AIPE du collège Frédéric Bazille invite le public à son grand loto annuel le dimanche 1er février 2026 à Beaune-la-Rolande. Cet événement solidaire se déroule à la salle Camille Suttin, avec une ouverture des portes dès 13h00 pour permettre l’installation des joueurs avant le début des parties à 14h00.

La manifestation propose des lots exceptionnels tels qu’une télévision, une cafetière Néo, un aspirateur laveur ou encore une tablette tactile. Les tarifs s’adaptent à tous les budgets 4 € le carton, 20 € les six, tandis que le bingo s’affiche à 2 € l’unité ou 5 € les trois. Une structure de restauration et une buvette assurent le confort des participants durant tout l’après-midi. Une réservation est conseillée pour garantir sa place. .

5 Rue des Grands Champs Beaune-la-Rolande 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 21 65 55 24

English :

L’AIPE du collège Frédéric Bazille is organizing a big lotto on Sunday February 1, 2026 at the Salle Camille Suttin in Beaune-la-Rolande. Doors open at 1:00 pm, with games starting at 2:00 pm. Numerous prestigious prizes await participants!

