Grand Loto de l’Amicale Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Grand Loto de l’Amicale

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Venez participer au Loto de l’amicale laïque de Glandon (5000€ de gros lots dont 1000€ à Center Parcs).

Au cours de 12 parties, dont une partie enfants (-12 ans) vous pourrez tenter votre chance et remporter de beaux lots.

Chaque formule est valable pour une seule personne.

Ouverture des portes à 18h30 et début du loto à 20h00.

Restauration, crêpes, buvette et cartons à l’unité sur place.

Peut-être que vous serez l’un des heureux gagnants du soir !

Aperçu des lots à gagner Salon de jardin, 4 places au Futuroscope, aspirateur laveur, shampouineuse, AirFryer; 2 places pour Brive Festival (Gradins), téléviseur, trottinette électrique, bon de 1000 euros à Center Parcs. .

+33 6 46 28 31 13 amicalelaiqueglandon@gmail.com

