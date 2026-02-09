Grand Loto de l’Amicale Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche
Grand Loto de l’Amicale Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche samedi 21 février 2026.
Grand Loto de l’Amicale
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Venez participer au Loto de l’amicale laïque de Glandon (5000€ de gros lots dont 1000€ à Center Parcs).
Au cours de 12 parties, dont une partie enfants (-12 ans) vous pourrez tenter votre chance et remporter de beaux lots.
Chaque formule est valable pour une seule personne.
Ouverture des portes à 18h30 et début du loto à 20h00.
Restauration, crêpes, buvette et cartons à l’unité sur place.
Peut-être que vous serez l’un des heureux gagnants du soir !
Aperçu des lots à gagner Salon de jardin, 4 places au Futuroscope, aspirateur laveur, shampouineuse, AirFryer; 2 places pour Brive Festival (Gradins), téléviseur, trottinette électrique, bon de 1000 euros à Center Parcs. .
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 46 28 31 13 amicalelaiqueglandon@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grand Loto de l’Amicale
L’événement Grand Loto de l’Amicale Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-02-04 par Terres de Limousin