Grand loto de l’amitié laïque Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Grand loto de l’amitié laïque

Samedi 24 janvier 2026 à partir de 16h30. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’Association Amitié Laïque organise un Grand Loto le samedi 24 janvier à partir de 16h30 à la salle Jean Macé à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

L’Amitié Laïque vous invite à son loto annuel, un moment convivial et solidaire au profit des écoles.



De très beaux lots sont à gagner grâce à la générosité des nombreux commerçants de la ville, que nous remercions chaleureusement.



Venez tenter votre chance et partager un moment chaleureux au service d’une belle cause ! .

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Amitié Laïque is organising a Great Loto on Saturday 24 January from 4.30pm in the Jean Macé hall in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Grand loto de l’amitié laïque Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-01-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles