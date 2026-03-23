GRAND LOTO DE L’APE Saint-Étienne-Vallée-Française
GRAND LOTO DE L’APE Saint-Étienne-Vallée-Française samedi 4 avril 2026.
GRAND LOTO DE L’APE
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : 2 – 2 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Edition spéciale enfant à 18h (petite salle). 100 % gagnant (réservé TPS CM2). Tirage images pour les -6 ans. Tirage chiffres pour les 6 à 10 ans. Ouverture des portes à 19h. Tirage à partir de 19h30. Plus de 2000 € de lots à gagner ! Ouverture des portes à 19h. Tirage à partir de 19h30. Restauration & buvette sur place. Un carton offert pour chaque famille adhérente et bénévole !
Venez nombreux au grand loto de l’APE Les Ami.e.s de l’Ecole , samedi 4 avril, à la salle polyvalente !
Edition spéciale enfant à 18h (petite salle). Formule 8 € pour le tirage enfant. 100 % gagnant (réservé TPS CM2). Tirage images pour les -6 ans. Tirage chiffres pour les 6 à 10 ans.
Ouverture des portes à 19h. Tirage à partir de 19h30. Plus de 2000 € de lots à gagner ! 400 € de bons d’achats, 1 tablette Samsung, 1 Cookeo airfryer, 1 aspi Karsher, et pleins d’autres surprises !
Tarifs 2 € le carton 10 € les 6 cartons. Un carton offert pour chaque famille adhérente et bénévole ! Restauration & buvette sur place. Bénévolat bienvenu (contactez Thi My par téléphone pour vous porter bénévole). .
Salle polyvalente Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 17 80 07 28 ape48330@gmail.com
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English :
Special children’s edition at 6pm (petite salle). 100% winner (reserved for TPS CM2). Images for children under 6. Numbers draw for 6-10 year-olds. Doors open at 7pm. Draw from 7.30pm. Over 2,000 ? prizes to be won! Doors open at 7pm. Draw from 7.30pm. Catering & refreshments on site. A free box for every family member and volunteer!
L’événement GRAND LOTO DE L’APE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-03-23 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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