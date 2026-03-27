Grand loto de l’APE Vauban-Guadeloupe Collège Pierre Puget Marseille 6e Arrondissement
Grand loto de l’APE Vauban-Guadeloupe Collège Pierre Puget Marseille 6e Arrondissement dimanche 29 mars 2026.
Grand loto de l’APE Vauban-Guadeloupe
Dimanche 29 mars 2026 de 14h à 18h. Collège Pierre Puget 62 rue du docteur Escat Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Dans une ambiance conviviale, venez tenter votre chance. Encore une fois, le meilleur de Marseille sera en jeu de très belles places pour l’OM, des entrées au spa de l’Intercontinental, des repas pour de très belles tables… Réservation conseillée.
Dans une ambiance conviviale, venez tenter votre chance. Encore une fois, le meilleur de Marseille sera en jeu de très belles places pour l’OM, des entrées au spa de l’Intercontinental, des repas pour de très belles tables… Réservation conseillée. .
Collège Pierre Puget 62 rue du docteur Escat Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 69 65 37 zbruyas@gmail.com
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English :
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L’événement Grand loto de l’APE Vauban-Guadeloupe Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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