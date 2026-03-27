Grand loto de l’APE Vauban-Guadeloupe Collège Pierre Puget Marseille 6e Arrondissement

Grand loto de l’APE Vauban-Guadeloupe

Dimanche 29 mars 2026 de 14h à 18h. Collège Pierre Puget 62 rue du docteur Escat Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Dans une ambiance conviviale, venez tenter votre chance. Encore une fois, le meilleur de Marseille sera en jeu de très belles places pour l’OM, des entrées au spa de l’Intercontinental, des repas pour de très belles tables… Réservation conseillée.

Dans une ambiance conviviale, venez tenter votre chance. Encore une fois, le meilleur de Marseille sera en jeu de très belles places pour l’OM, des entrées au spa de l’Intercontinental, des repas pour de très belles tables… Réservation conseillée. .

Collège Pierre Puget 62 rue du docteur Escat Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 69 65 37 zbruyas@gmail.com

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English :

Come and try your luck in a friendly atmosphere. Once again, the best of Marseille will be at stake: great tickets for the OM, entry to the Intercontinental spa, meals at some of the finest restaurants… Reservations recommended.

L’événement Grand loto de l’APE Vauban-Guadeloupe Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille