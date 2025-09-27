Grand loto de l’APEL St Joseph de Parthenay Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet
Grand loto de l’APEL St Joseph de Parthenay
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-27
2025-09-27
Ouverture des portes à 19h00.
Grand loto Plus de 2000€ et 53 lots.
Lots
1 carte cadeau de 600€
1 carte cadeau de 150€
2 cartes cadeau de 120€
3 lignes 2 cartes cadeau de 60€/3 de 40€/ 3 de 30€
2 lignes 8 cartes cadeau de 20€
1 ligne ; 8 cartes cadeau de 15€
10 lignes continues = 3 cartes de jeu + cadeau
carton jaune bingo lots anniversaire lots consolation
Loto animé par Danièle. .
Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36
