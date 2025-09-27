Grand loto de l’APEL St Joseph de Parthenay Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet

Grand loto de l’APEL St Joseph de Parthenay Salle des fêtes Carpe Diem Châtillon-sur-Thouet samedi 27 septembre 2025.

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Ouverture des portes à 19h00.

Grand loto Plus de 2000€ et 53 lots.

Lots

1 carte cadeau de 600€

1 carte cadeau de 150€

2 cartes cadeau de 120€

3 lignes 2 cartes cadeau de 60€/3 de 40€/ 3 de 30€

2 lignes 8 cartes cadeau de 20€

1 ligne ; 8 cartes cadeau de 15€

10 lignes continues = 3 cartes de jeu + cadeau

carton jaune bingo lots anniversaire lots consolation

Loto animé par Danièle. .

Salle des fêtes Carpe Diem 20 Avenue de Sainte-Anne Châtillon-sur-Thouet 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 34 78 36

L’événement Grand loto de l’APEL St Joseph de Parthenay Châtillon-sur-Thouet a été mis à jour le 2025-09-23 par CC Parthenay Gâtine