Grand loto de l’ASSJ Basket, Salle des congrés du Châtelard Saint-Junien

Grand loto de l’ASSJ Basket

Salle des congrés du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Envie de passer une soirée chaleureuse et divertissante ? L’ASSJ Basket de Saint-Junien vous invite à son grand loto ! Dans une ambiance conviviale, venez tenter votre chance et partager un bon moment entre amis, en famille ou entre voisins. De nombreux lots sont à gagner, de quoi repartir les bras chargés et le sourire aux lèvres ! C’est l’occasion idéale de se retrouver, d’échanger et de profiter d’une soirée simple et joyeuse, placée sous le signe de la bonne humeur.

Les tables se remplissent vite, alors n’attendez pas pour réserver votre place. Que vous soyez joueur aguerri ou amateur de moments conviviaux, ce loto est fait pour vous. Réservations obligatoires uniquement par sms. .

Salle des congrés du Châtelard Avenue du Châtelard Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

