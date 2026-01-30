GRAND LOTO DE L’ASSOCIATION ASTRID-MRCPI

Sète Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Venez participer au grand loto organisé par l’association Astrid-MRCPI et tentez de gagner de nombreux lots voyage, télévision, etc.

Venez participer au grand loto organisé par l’association Astrid-MRCPI et tentez de gagner de nombreux lots voyage, télévision, etc.Les bénéfices sont destinés à aider les enfants malades du CHU Arnaud de Villeneuve à Montpellier et leurs parents.15 Quines 1 mise en place2 cartons pleins 1 consolante2€ le carton 10€ les 6 cartons .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 09 88 52 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the big bingo organized by the Astrid-MRCPI association, and try to win a number of prizes: a trip, a television, etc.

L’événement GRAND LOTO DE L’ASSOCIATION ASTRID-MRCPI Sète a été mis à jour le 2026-01-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE