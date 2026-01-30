GRAND LOTO DE L’ASSOCIATION ASTRID-MRCPI Sète
Venez participer au grand loto organisé par l’association Astrid-MRCPI et tentez de gagner de nombreux lots voyage, télévision, etc.
Venez participer au grand loto organisé par l’association Astrid-MRCPI et tentez de gagner de nombreux lots voyage, télévision, etc.Les bénéfices sont destinés à aider les enfants malades du CHU Arnaud de Villeneuve à Montpellier et leurs parents.15 Quines 1 mise en place2 cartons pleins 1 consolante2€ le carton 10€ les 6 cartons .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 09 88 52 82
English :
Come and take part in the big bingo organized by the Astrid-MRCPI association, and try to win a number of prizes: a trip, a television, etc.
