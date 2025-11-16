Grand Loto de l’association Espoir 13 Maison du Peuple Gardanne

Grand Loto de l’association Espoir 13

Dimanche 16 novembre 2025 à 15h30. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône

L’association Espoir 13 vous invite à son Grand Loto, le dimanche 16 novembre à 15h30 à la Maison du peuple

Venez passer un moment convivial et festif en famille ou entre amis



Nombreux lots à gagner !



Buvette et tombola .

Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 09 63 84

English :

The Espoir 13 association invites you to its Grand Loto on Sunday, November 16 at 3:30 p.m. at the Maison du peuple

German :

Der Verein Espoir 13 lädt Sie zu seinem großen Lotto am Sonntag, den 16. November um 15:30 Uhr im Volkshaus ein

Italiano :

L’associazione Espoir 13 vi invita al Grand Loto di domenica 16 novembre alle 15.30 presso la Maison du peuple

Espanol :

La asociación Espoir 13 le invita a su Gran Loto el domingo 16 de noviembre a las 15.30 horas en la Maison du peuple

