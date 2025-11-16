Grand Loto de l’association Espoir 13 Maison du Peuple Gardanne
Grand Loto de l'association Espoir 13 Maison du Peuple Gardanne dimanche 16 novembre 2025.
Grand Loto de l’association Espoir 13
Dimanche 16 novembre 2025 à 15h30. Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
L’association Espoir 13 vous invite à son Grand Loto, le dimanche 16 novembre à 15h30 à la Maison du peuple
Venez passer un moment convivial et festif en famille ou entre amis
Nombreux lots à gagner !
Buvette et tombola .
Maison du Peuple 92 avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 09 09 63 84
English :
The Espoir 13 association invites you to its Grand Loto on Sunday, November 16 at 3:30 p.m. at the Maison du peuple
German :
Der Verein Espoir 13 lädt Sie zu seinem großen Lotto am Sonntag, den 16. November um 15:30 Uhr im Volkshaus ein
Italiano :
L’associazione Espoir 13 vi invita al Grand Loto di domenica 16 novembre alle 15.30 presso la Maison du peuple
Espanol :
La asociación Espoir 13 le invita a su Gran Loto el domingo 16 de noviembre a las 15.30 horas en la Maison du peuple
