Grand loto de l’Association Sportive de Karting de Labastide-Murat Cœur de Causse samedi 25 octobre 2025.
Labastide-Murat Cœur de Causse Lot
Tarif : 2 – 2 – 10 EUR
Début : 2025-10-25 20:00:00
2025-10-25
L’Association Sportive de Karting de Labastide-Murat propose son loto !
Labastide-Murat Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie +33 6 64 31 84 30
English :
The Association Sportive de Karting de Labastide-Murat organizes a bingo!
German :
Der Karting-Sportverein von Labastide-Murat bietet sein Lotto an!
Italiano :
L’Associazione Sportiva di Karting di Labastide-Murat organizza una tombola!
Espanol :
¡La Association Sportive de Karting de Labastide-Murat organiza un bingo!
L’événement Grand loto de l’Association Sportive de Karting de Labastide-Murat Cœur de Causse a été mis à jour le 2025-10-09 par OT Labastide-Murat