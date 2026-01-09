Grand Loto de l’athlétisme Halles de Gascogne Léognan

Grand Loto de l’athlétisme

Halles de Gascogne 1 Rue Louise Michel Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Grand loto de l’athlétisme

Nombreux lots à gagner une TV grand écran, un vélo, une enceinte bluetooth, grands vins de Pessac Léognan

Buvette sur place

Ouverture des portes 19H00, début du jeu 20H00 .

Halles de Gascogne 1 Rue Louise Michel Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 17 04 23 contact@leognan-athletisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Grand Loto de l’athlétisme Léognan a été mis à jour le 2026-01-07 par Sud Bordeaux Tourisme