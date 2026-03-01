Grand Loto de l’Étoile Pithivérienne

Pithiviers-le-Vieil Loiret

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’Étoile Pithivérienne organise un grand loto à la salle Noël Reynolds de Pithiviers-le-Vieil ! Dès 20h00, tentez de gagner 1200€ de voyages, du multimédia ou de l’électroménager. Restauration sur place et entrée libre selon l’ordre d’arrivée.

L’association L’Étoile Pithivérienne donne rendez-vous aux amateurs de jeux le samedi 14 mars 2026 pour un loto exceptionnel. La manifestation se tient à la salle des fêtes Noël Reynolds de Pithiviers-le-Vieil. L’ouverture des portes s’effectue dès 18h00 pour un début des parties à 20h00.

Une dotation prestigieuse attend les participants 1200€ chez Fraizy voyage, un salon de jardin, une piscine, une télévision 55 pouces, ou encore une trottinette électrique. Des parties spécifiques sont prévues pour les enfants. Sur place, une buvette et une offre de restauration permettent de passer une soirée conviviale.

Détails pratiques

Tarifs 4€ le carton, 16€ les 5 ou 20€ la planche de 12 (un carton offert à chaque joueur).

Partie enfants 1,50€ le carton. .

Pithiviers-le-Vieil 45300 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 98 97 55 63

English :

L’Étoile Pithivérienne is organizing a big lotto at the Salle Noël Reynolds in Pithiviers-le-Vieil! From 8:00 pm onwards, try your luck at winning 1200? trips, multimedia or household appliances. Catering on site and free entry on a first-come, first-served basis.

L’événement Grand Loto de l’Étoile Pithivérienne Pithiviers-le-Vieil a été mis à jour le 2026-03-01 par OT GRAND PITHIVERAIS