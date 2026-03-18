Grand loto de l’USBP Salle des Floralies La Baule-Escoublac

Grand loto de l’USBP

Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:00:00

fin : 2026-04-04 23:59:00

Date(s) :

2026-04-04

Grand loto organisé par l’USBP pour la section handisport animé par Gilles. .

Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 25 40 34 retailleau_patrick@orange.fr

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English :

L’événement Grand loto de l’USBP La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44