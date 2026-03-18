Grand loto de l’USBP Salle des Floralies La Baule-Escoublac
Grand loto de l’USBP Salle des Floralies La Baule-Escoublac samedi 4 avril 2026.
Grand loto de l’USBP
Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04 23:59:00
Date(s) :
2026-04-04
Grand loto organisé par l’USBP pour la section handisport animé par Gilles. .
Salle des Floralies Avenue des salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 83 25 40 34 retailleau_patrick@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Grand loto de l’USBP La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-03-18 par ADT44