Grand loto de noël Chepniers
Grand loto de noël Chepniers dimanche 7 décembre 2025.
Grand loto de noël
salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime
Loto avec des bons d’achat, lot surprise et partie bingo.
Possibilité des restauration sur place…
salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 50 24
English :
Lotto with vouchers, surprise prizes and bingo.
Catering available on site…
German :
Lotto mit Einkaufsgutscheinen, Überraschungspreisen und Bingo.
Verpflegung vor Ort möglich…
Italiano :
Lotto con buoni, premi a sorpresa e bingo.
Ristorazione disponibile in loco…
Espanol :
Lotería con vales, premios sorpresa y bingo.
Catering disponible in situ…
