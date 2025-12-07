Grand loto de noël

salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 14:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Loto avec des bons d’achat, lot surprise et partie bingo.

Possibilité des restauration sur place…

.

salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 50 24

English :

Lotto with vouchers, surprise prizes and bingo.

Catering available on site…

German :

Lotto mit Einkaufsgutscheinen, Überraschungspreisen und Bingo.

Verpflegung vor Ort möglich…

Italiano :

Lotto con buoni, premi a sorpresa e bingo.

Ristorazione disponibile in loco…

Espanol :

Lotería con vales, premios sorpresa y bingo.

Catering disponible in situ…

L’événement Grand loto de noël Chepniers a été mis à jour le 2025-11-17 par Offices de Tourisme de Jonzac