Grand loto de Noël Salle polyvalente La Chapelle-en-Vercors dimanche 14 décembre 2025.
Salle polyvalente A côté du collège La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2025-12-14 13:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
3ème édition du Loto de Noël au profit des enfants des écoles de la Chapelle en Vercors et de Saint-Agnan-en-Vercors . Venez profiter d’un moment convivial en famille et tentez de gagner de magnifiques lots pour Noël. Père Noël et petite restauration.
Salle polyvalente A côté du collège La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 20 14 ape.chapelle@gmail.com
English :
3rd edition of the Christmas Loto in aid of the children of La Chapelle en Vercors and Saint-Agnan-en-Vercors schools. Come and enjoy a convivial moment with your family and try to win some great Christmas prizes. Santa Claus and snacks.
German :
ausgabe des Weihnachtslottos zugunsten der Kinder der Schulen von La Chapelle en Vercors und Saint-Agnan-en-Vercors. Genießen Sie einen gemütlichen Moment mit der Familie und versuchen Sie, tolle Preise für Weihnachten zu gewinnen. Weihnachtsmann und kleine Snacks.
Italiano :
3° Loto di Natale a favore dei bambini delle scuole di La Chapelle en Vercors e Saint-Agnan-en-Vercors. Venite a godervi una giornata divertente per tutta la famiglia e tentate la fortuna per vincere dei fantastici premi natalizi. Babbo Natale e merenda.
Espanol :
3er Loto de Navidad a beneficio de los niños de las escuelas de La Chapelle en Vercors y Saint-Agnan-en-Vercors. Venga a pasar un día divertido en familia y pruebe suerte para ganar fantásticos premios navideños. Papá Noel y aperitivos.
