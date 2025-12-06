GRAND LOTO DE NOËL Lunel
Date(s) 16 décembre 2025 14h45
Emplacement Foyer des retraités
Tél 04 67 87 83 99
Tarif 1 € le carton 5 € les 6 & 10 € les 12
Ouvert à tous & toutes !
Ouvert à toutes et tous, ce rendez-vous organisé dans les locaux du Foyer des retraités permettra aux participants de jouer et pourquoi pas gagner des bons d’achat. Alors n’hésitez pas à venir tenter votre chance et crier quine ! Un moment à partager en famille ou entre amis ! 8 quines à 80 € et deux cartons pleins à 120 € .
English :
Date(s) December 16, 2025 ? 14h45
Location: Retirement home
Tel: 04 67 87 83 99
Price: 1 ? the box ? 5 ? the 6 & 10 ? the 12
Open to all!
