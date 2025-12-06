GRAND LOTO DE NOËL Lunel

GRAND LOTO DE NOËL

68 Rue de l’École du Parc Lunel Hérault

Tarif : 1 – 1 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Date(s) 16 décembre 2025 14h45

Emplacement Foyer des retraités

Tél 04 67 87 83 99

Tarif 1 € le carton 5 € les 6 & 10 € les 12

Ouvert à tous & toutes !

Ouvert à toutes et tous, ce rendez-vous organisé dans les locaux du Foyer des retraités permettra aux participants de jouer et pourquoi pas gagner des bons d’achat. Alors n’hésitez pas à venir tenter votre chance et crier quine ! Un moment à partager en famille ou entre amis ! 8 quines à 80 € et deux cartons pleins à 120 € .

English :

Date(s) December 16, 2025 ? 14h45

Location: Retirement home

Tel: 04 67 87 83 99

Price: 1 ? the box ? 5 ? the 6 & 10 ? the 12

Open to all!

