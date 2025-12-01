Grand Loto de Noël Salle du Bru Saint-Jeures

Grand Loto de Noël

Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2025-12-21 14:30:00

fin : 2025-12-21 14:30:00

2025-12-21

Grand loto de Noël organisé à partir de 13h. Début des parties à 14h30.

1 carton 3€ 4 cartons 10€

Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 13 44 30

English :

Christmas bingo starts at 1pm. Games start at 2:30pm.

1 card 3? 4 boxes 10?

German :

Große Weihnachtslotterie, die ab 13 Uhr organisiert wird. Beginn der Spiele um 14:30 Uhr.

1 Karton 3? 4 Kartons 10?

Italiano :

Tombola di Natale dalle 13.00. I giochi iniziano alle 14.30.

1 cartella 3? 4 caselle 10?

Espanol :

Bingo de Navidad a partir de las 13.00 horas. Las partidas comienzan a las 14.30 h.

1 cartón 3? 4 cajas 10?

