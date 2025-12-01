Grand Loto de Noël Salle du Bru Saint-Jeures
Grand Loto de Noël Salle du Bru Saint-Jeures dimanche 21 décembre 2025.
Grand Loto de Noël
Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures Haute-Loire
Début : 2025-12-21 14:30:00
fin : 2025-12-21 14:30:00
Date(s) :
2025-12-21
Grand loto de Noël organisé à partir de 13h. Début des parties à 14h30.
1 carton 3€ 4 cartons 10€
Salle du Bru 38 Chemin du Bru Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 13 44 30
English :
Christmas bingo starts at 1pm. Games start at 2:30pm.
1 card 3? 4 boxes 10?
German :
Große Weihnachtslotterie, die ab 13 Uhr organisiert wird. Beginn der Spiele um 14:30 Uhr.
1 Karton 3? 4 Kartons 10?
Italiano :
Tombola di Natale dalle 13.00. I giochi iniziano alle 14.30.
1 cartella 3? 4 caselle 10?
Espanol :
Bingo de Navidad a partir de las 13.00 horas. Las partidas comienzan a las 14.30 h.
1 cartón 3? 4 cajas 10?
