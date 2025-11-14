Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Grand Loto de Pet’s Rescue France Aubusson

Grand Loto de Pet's Rescue France

Grand Loto de Pet’s Rescue France Aubusson vendredi 14 novembre 2025.

Grand Loto de Pet’s Rescue France

Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

L’association vous donne rendez-vous pour son traditionnel loto au hall polyvalent.

Ouverture des portes 18h
Début des jeux 20h

Plus de 4 000 € de lots à gagner !
➡️ Dont 2 000 € en bons d’achat, ainsi que des lots de 800 €, 400 € et 300 €
Et aussi de l’électroménager, des coffrets cadeaux, et bien d’autres surprises !

Restauration et buvette sur place
Réservation conseillée   .

Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 10 44 84  florian.chavignaud@petsrescuefrance.org

English : Grand Loto de Pet’s Rescue France

German : Grand Loto de Pet’s Rescue France

Italiano :

Espanol : Grand Loto de Pet’s Rescue France

L’événement Grand Loto de Pet’s Rescue France Aubusson a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Aubusson-Felletin