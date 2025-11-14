Grand Loto de Pet’s Rescue France Aubusson
L’association vous donne rendez-vous pour son traditionnel loto au hall polyvalent.
Ouverture des portes 18h
Début des jeux 20h
Plus de 4 000 € de lots à gagner !
➡️ Dont 2 000 € en bons d’achat, ainsi que des lots de 800 €, 400 € et 300 €
Et aussi de l’électroménager, des coffrets cadeaux, et bien d’autres surprises !
Restauration et buvette sur place
Réservation conseillée .
Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 10 44 84 florian.chavignaud@petsrescuefrance.org
