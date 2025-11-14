Grand Loto de Pet’s Rescue France Aubusson

Grand Loto de Pet’s Rescue France

Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

L’association vous donne rendez-vous pour son traditionnel loto au hall polyvalent.

Ouverture des portes 18h

Début des jeux 20h

Plus de 4 000 € de lots à gagner !

➡️ Dont 2 000 € en bons d’achat, ainsi que des lots de 800 €, 400 € et 300 €

Et aussi de l’électroménager, des coffrets cadeaux, et bien d’autres surprises !

Restauration et buvette sur place

Réservation conseillée .

Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 10 44 84 florian.chavignaud@petsrescuefrance.org

