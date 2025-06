GRAND LOTO DE PLEIN AIR – La Tour-sur-Orb 20 juin 2025 07:00

Hérault

GRAND LOTO DE PLEIN AIR La Tour-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Vendredi 20 juin 2025 de 15h à 19h.

Grand Loto de plein air de Lou Recantou

Ancien camping de la Tour sur Orb

Une buvette sera à disposition

en cas de pluie repli dans la salle polyvalente

Vendredi 20 juin 2025 de 15h à 19h.

Grand Loto de plein air de Lou Recantou

Ancien camping de la Tour sur Orb

Une buvette sera à disposition

en cas de pluie repli dans la salle polyvalente .

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 95 05 44

English :

Friday, June 20, 2025 from 3pm to 7pm.

Grand Loto de plein air de Lou Recantou

Former campsite at La Tour sur Orb

A refreshment bar will be available

in case of rain in the Salle Polyvalente

German :

Freitag, 20. Juni 2025 von 15:00 bis 19:00 Uhr.

Großes Freiluftlotto von Lou Recantou

Ehemaliger Campingplatz in La Tour sur Orb

Ein Getränkestand wird zur Verfügung stehen

bei Regen Rückzug in die Mehrzweckhalle

Italiano :

Venerdì 20 giugno 2025 dalle 15.00 alle 19.00.

Grande lotto all’aria aperta di Lou Recantou

Ex campeggio di La Tour sur Orb

Sarà disponibile un bar per il ristoro

in caso di pioggia, sarà utilizzata la sala polivalente

Espanol :

Viernes 20 de junio de 2025 de 15:00 a 19:00 h.

Gran Loto de plein air de Lou Recantou

Antiguo camping de La Tour sur Orb

Habrá un bar de refrescos

en caso de lluvia, se utilizará la sala polivalente

L’événement GRAND LOTO DE PLEIN AIR La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2025-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB