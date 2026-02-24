Grand loto des amis de Saint Valentin Le Hameau des Accates Marseille 11e Arrondissement
Grand loto des amis de Saint Valentin
Dimanche 8 mars 2026 de 14h30 à 18h.
Ouverture des portes 13H30. Le Hameau des Accates 63 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Grand loto de la Paroisse Notre Dame de la Salette. Dans une ambiance conviviale et familiale- Accessible aux PMR- Réservez très rapidement.
Nombreux lots à gagner: Nintendo switch- TV 50 – Places concert Lara Fabian- Lunettes soleil haut de gamme- Tablette Samsung-Air Fryer- Montre connectée- Evasion gourmande- SPA trottinette électrique enfants et plein d’autres surprises… Et en sus une Tombola!
Sur réservation uniquement au 06 34 82 55 94
27 quines- 10 cartons pleins-
Tarifs 20€/6 cartons- 30€/12 cartons- 5€/carton (enfants de -10 ans)
Buvette et restauration salée/sucrée sur place.
Vous êtes les bienvenus avec vos enfants. .
Le Hameau des Accates 63 route des Camoins Marseille 11e Arrondissement 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 82 55 94
English :
Grand loto de la Paroisse Notre Dame de la Salette. In a friendly, family atmosphere Accessible to PRM Reserve early.
