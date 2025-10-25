Grand Loto des pompiers Château-Renard

Grand Loto des pompiers Château-Renard samedi 25 octobre 2025.

Grand Loto des pompiers

Château-Renard Loiret

Début : 2025-10-25 18:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard vous donne rendez-vous pour son 2ème grand loto ! Profitez d’une ambiance conviviale et familiale avec de superbes lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place. .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 04 43 63

English :

The Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard invites you to its 2nd big lotto!

German :

Die Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard lädt Sie zu ihrem 2. großen Lotto ein!

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard (Associazione dei Vigili del Fuoco di Château-Renard) vi aspetta per la seconda tombolata!

Espanol :

La Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard (Asociación de Bomberos de Château-Renard) le espera en su 2º bingo

