Grand Loto des pompiers Château-Renard
Grand Loto des pompiers Château-Renard samedi 25 octobre 2025.
Grand Loto des pompiers
Château-Renard Loiret
Début : 2025-10-25 18:00:00
2025-10-25
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard vous donne rendez-vous pour son 2ème grand loto ! Profitez d’une ambiance conviviale et familiale avec de superbes lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place. .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 32 04 43 63
English :
The Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard invites you to its 2nd big lotto!
German :
Die Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard lädt Sie zu ihrem 2. großen Lotto ein!
Italiano :
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard (Associazione dei Vigili del Fuoco di Château-Renard) vi aspetta per la seconda tombolata!
Espanol :
La Amicale des Sapeurs-Pompiers de Château-Renard (Asociación de Bomberos de Château-Renard) le espera en su 2º bingo
