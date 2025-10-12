Grand loto des Pompiers Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois

Grand loto des Pompiers Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois dimanche 12 octobre 2025.

Grand loto des Pompiers

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 13:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

LOTO organisé par les Sapeurs-Pompiers de Ligny-en-Barrois.

De nombreux bons d’achat à gagner.

Buvette et petite restauration sur place.

Pas de réservation possible.Tout public

.

Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 41 21 amicale.spligny@yahoo.fr

English :

LOTO organized by the Ligny-en-Barrois Fire Brigade.

Many vouchers to be won.

Refreshments and snacks on site.

No reservations possible.

German :

LOTO, organisiert von der Feuerwehr von Ligny-en-Barrois.

Zahlreiche Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Keine Reservierung möglich.

Italiano :

LOTO organizzato dai Vigili del Fuoco di Ligny-en-Barrois.

In palio numerosi buoni acquisto.

Rinfreschi e spuntini sul posto.

Non è possibile prenotare.

Espanol :

LOTO organizado por el Cuerpo de Bomberos de Ligny-en-Barrois.

Muchos vales para ganar.

Refrescos y tentempiés in situ.

No es posible reservar.

L’événement Grand loto des Pompiers Ligny-en-Barrois a été mis à jour le 2025-09-06 par OT SUD MEUSE