Grand loto des Pompiers Hall des Annonciades Ligny-en-Barrois dimanche 12 octobre 2025.
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois Meuse
LOTO organisé par les Sapeurs-Pompiers de Ligny-en-Barrois.
De nombreux bons d’achat à gagner.
Buvette et petite restauration sur place.
Pas de réservation possible.Tout public
Hall des Annonciades 46 bis Rue des États-Unis Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 41 21 amicale.spligny@yahoo.fr
English :
LOTO organized by the Ligny-en-Barrois Fire Brigade.
Many vouchers to be won.
Refreshments and snacks on site.
No reservations possible.
German :
LOTO, organisiert von der Feuerwehr von Ligny-en-Barrois.
Zahlreiche Einkaufsgutscheine zu gewinnen.
Getränke und kleine Snacks vor Ort.
Keine Reservierung möglich.
Italiano :
LOTO organizzato dai Vigili del Fuoco di Ligny-en-Barrois.
In palio numerosi buoni acquisto.
Rinfreschi e spuntini sul posto.
Non è possibile prenotare.
Espanol :
LOTO organizado por el Cuerpo de Bomberos de Ligny-en-Barrois.
Muchos vales para ganar.
Refrescos y tentempiés in situ.
No es posible reservar.
