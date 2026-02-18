GRAND LOTO DES POMPIERS CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac
GRAND LOTO DES POMPIERS CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac samedi 28 mars 2026.
GRAND LOTO DES POMPIERS
CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Sans ordinateur.
Restauration et buvette sur place,
Nombreux lots à gagner bons d’achat, brouette garnie… .
CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement GRAND LOTO DES POMPIERS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-18 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien