GRAND LOTO DES POMPIERS CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac

GRAND LOTO DES POMPIERS

GRAND LOTO DES POMPIERS CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Peyre en Aubrac samedi 28 mars 2026.

GRAND LOTO DES POMPIERS

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Sans ordinateur.
Restauration et buvette sur place,
Nombreux lots à gagner bons d’achat, brouette garnie…   .

CENTRE SOCIO CULTUREL Rue du Barry Haut Aumont-Aubrac Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement GRAND LOTO DES POMPIERS Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-02-18 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien