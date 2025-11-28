Grand Loto des Restos Hall et salle Pierre Mendès-France Saintes

Grand Loto des Restos

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Grand loto par Les Restos du Coeur

.

Hall et salle Pierre Mendès-France Cours Charles de Gaulle Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 60 91 90 ad17.saintesfamilles@restosducoeur.org

English :

Grand loto by Les Restos du Coeur

German :

Großes Lotto von Les Restos du Coeur

Italiano :

Grand loto da Les Restos du Coeur

Espanol :

Grand loto de Les Restos du Coeur

L’événement Grand Loto des Restos Saintes a été mis à jour le 2025-02-11 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge