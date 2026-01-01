Grand loto des sapeurs pompiers de Beaumontéléger Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence

Grand loto des sapeurs pompiers de Beaumontéléger

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

2026-01-24

Venez tenter de gagner de nombreux lots !

Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chefs.cisbeaumontlesvalence@sdis26.fr

English :

Come and try your luck at winning lots of prizes!

