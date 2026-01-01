Grand loto des sapeurs pompiers de Beaumontéléger Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence
Grand loto des sapeurs pompiers de Beaumontéléger Salle des fêtes Beaumont-lès-Valence samedi 24 janvier 2026.
Grand loto des sapeurs pompiers de Beaumontéléger
Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 19:00:00
fin : 2026-01-24 19:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Venez tenter de gagner de nombreux lots !
.
Salle des fêtes 6 chemin des Fontaines Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chefs.cisbeaumontlesvalence@sdis26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck at winning lots of prizes!
L’événement Grand loto des sapeurs pompiers de Beaumontéléger Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-01-07 par Valence Romans Tourisme