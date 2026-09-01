Grand loto des Sapeurs-Pompiers de Hagondange Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Informations pratiques

Hagondange

Grand loto des Sapeurs-Pompiers de Hagondange

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Lloto des Sapeurs-Pompiers de Hagondange !

Rendez-vous samedi 19 septembre à la salle Paul Lamm de Hagondange pour notre traditionnel loto !

Pensez à réserver votre place dès maintenant !

On vous attend nombreux pour partager un super moment avec nous !!!Tout public

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Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hagondange Fire Department Bingo!

Join us on Saturday, September 19, at the Paul Lamm Hall in Hagondange for our traditional bingo night!

Be sure to reserve your spot now!

We hope to see many of you there to share a great time with us!!!

L’événement Grand loto des Sapeurs-Pompiers de Hagondange Hagondange a été mis à jour le 2026-09-07 par DESTINATION AMNEVILLE