Grand loto des sapeurs-pompiers d’Istres Istres
Grand loto des sapeurs-pompiers d’Istres Istres dimanche 1 février 2026.
Grand loto des sapeurs-pompiers d’Istres
Dimanche 1er février 2026.
Ouverture des portes à 14h00 Début du loto à 15h00. Gymnase Donadieu Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et soutenir les sapeurs-pompiers d’Istres
Ouverture des portes à 15h00 Début du loto à 16h00
De nombreux lots à gagner !
– Bons d’achat
– Électroménager
– Prestations beauté
– Console de jeux vidéo
… et bien plus encore !
Restauration et buvette sur place.
Tarifs des cartons
• 6€ l’unité
• 15€ les 3
• 20€ les 6
Tombola 2 € le ticket
Jetons de loto 1 € le sachet
Moyens de paiement acceptés espèces et carte bancaire. .
Gymnase Donadieu Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amicalepompiersistres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck in a friendly atmosphere and support the Istres fire department
L’événement Grand loto des sapeurs-pompiers d’Istres Istres a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme d’Istres