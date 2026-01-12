Grand loto des sapeurs-pompiers d’Istres Istres

Grand loto des sapeurs-pompiers d’Istres

Dimanche 1er février 2026.

Ouverture des portes à 14h00 Début du loto à 15h00. Gymnase Donadieu Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-01

Venez tenter votre chance dans une ambiance conviviale et soutenir les sapeurs-pompiers d’Istres

De nombreux lots à gagner !



De nombreux lots à gagner !

– Bons d’achat

– Électroménager

– Prestations beauté

– Console de jeux vidéo

… et bien plus encore !



Restauration et buvette sur place.



Tarifs des cartons

• 6€ l’unité

• 15€ les 3

• 20€ les 6



Tombola 2 € le ticket

Jetons de loto 1 € le sachet



Moyens de paiement acceptés espèces et carte bancaire. .

Gymnase Donadieu Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amicalepompiersistres@gmail.com

English :

Come and try your luck in a friendly atmosphere and support the Istres fire department

