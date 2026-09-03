Grand loto d’Halloween Yzeurespace Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Grand loto d’Halloween

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Organisé par l’Amicale des écoles publiques du bourg d’Yzeure. Le plus beau déguisement sera récompensé.

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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@aepby.org

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English :

Organized by the Yzeure Public Schools Association. A prize will be awarded for the best costume.

L’événement Grand loto d’Halloween Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région