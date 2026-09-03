Grand loto d’Halloween Yzeurespace Yzeure
samedi 17 octobre 2026 · Yzeurespace · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Grand loto d’Halloween
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Organisé par l’Amicale des écoles publiques du bourg d’Yzeure. Le plus beau déguisement sera récompensé.
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Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@aepby.org
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English :
Organized by the Yzeure Public Schools Association. A prize will be awarded for the best costume.
L’événement Grand loto d’Halloween Yzeure a été mis à jour le 2026-09-03 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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