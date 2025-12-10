GRAND LOTO D’HIVER

SALLE DES FÊTES Caragoudes Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Dimanche 1er février, tentez votre chance dans le traditionnel Grand Loto d’Hiver de Caragoudes.

De nombreux lots sont à gagner

– Gros lot d’une valeur de 200€

– Nombreux lots de viande

– Bons d’achats

Tarifs:

– 2€ le carton

– 16€ les 10 cartons

– 20€ les 14 cartons

Buvette et restauration sur place. .

SALLE DES FÊTES Caragoudes 31460 Haute-Garonne Occitanie comitefetescaragoudes@gmail.com

English :

On Sunday February 1, try your luck at the traditional Caragoudes Winter Lotto.

L’événement GRAND LOTO D’HIVER Caragoudes a été mis à jour le 2025-12-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE