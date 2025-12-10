GRAND LOTO D’HIVER Caragoudes
GRAND LOTO D’HIVER Caragoudes dimanche 1 février 2026.
GRAND LOTO D’HIVER
SALLE DES FÊTES Caragoudes Haute-Garonne
Début : 2026-02-01 14:30:00
Dimanche 1er février, tentez votre chance dans le traditionnel Grand Loto d’Hiver de Caragoudes.
De nombreux lots sont à gagner
– Gros lot d’une valeur de 200€
– Nombreux lots de viande
– Bons d’achats
– 2€ le carton
– 16€ les 10 cartons
– 20€ les 14 cartons
Buvette et restauration sur place. .
SALLE DES FÊTES Caragoudes 31460 Haute-Garonne Occitanie comitefetescaragoudes@gmail.com
On Sunday February 1, try your luck at the traditional Caragoudes Winter Lotto.
